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Купить недвижимость в Освейский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттеджв Освейский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Освейский сельский Совет, Беларусь
258 м²
€ 126,650
Продается действующая агро-усадьба на одном из самых живописных озер Беларуси - Освейском. К…

Параметры недвижимости в Освейский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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