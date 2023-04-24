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Жильё в Островенский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Островенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Островенский сельский Совет, Беларусь
201 м²
€ 234,308
Предлагаем Вашему вниманию жилой дом, со своим пирсом, для жизни и отдыха в живописном месте…
Коттедж в Островенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Островенский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 45,059
Продается новый дом в живописном месте на берегу озера Белое в д.Пушкари. Дом с внешней стор…

Параметры недвижимости в Островенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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