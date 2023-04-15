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Купить коттедж с бассейном в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 405,278
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…

Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

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