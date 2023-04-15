Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Острошицкий сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 6 комнатв Острошицы, Беларусь
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат 284 м² 1/3 Этаж
€ 162,111
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направлен…
Квартирав Чуденичи, Беларусь
Квартира
Чуденичи, Беларусь
102 м²
€ 27,019
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 3 комнатыв Чуденичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чуденичи, Беларусь
3 Количество комнат 102 м² 1/1 Этаж
€ 27,019
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…

Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти