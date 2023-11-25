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Квартиры в Остромичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Остромичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
В д. Жуховцы по ул. Дружбы продаётся двухкомнатная квартира на 1-ом этаже в  двухэтажном кир…
€11,876
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Параметры недвижимости в Остромичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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