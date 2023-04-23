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Жильё в Остромичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Остромичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 4,497
Усадьба для настоящего ХОЗЯИНА в Кобринском районе   2 км от трассы Брест-Минск 28 км …

Параметры недвижимости в Остромичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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