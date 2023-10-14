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Квартиры в Островец, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Островец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Островец, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/3
Продается светлая 3-комнатная квартира в тихом центре города. Удобная, комфортная планировка…
€28,537
Realting.com
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