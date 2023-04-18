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Купить коттедж в Островецкий район, Беларусь

Островец
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1 объект найдено
Коттеджв Островец, Беларусь
Коттедж
Островец, Беларусь
226 м²
€ 125,404
Продаётся отличный коттедж в г. Островец. Коттедж построен по уникальному проекту с использо…

Параметры недвижимости в Островецкий район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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