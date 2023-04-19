Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Островецкий район
  5. Островец

Купить недвижимость в Островец, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Островец, Беларусь
Коттедж
Островец, Беларусь
226 м²
€ 125,404
Продаётся отличный коттедж в г. Островец. Коттедж построен по уникальному проекту с использо…
Домв Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
95 м²
€ 23,799
Продается жилой дом в г.Островец(дог.284/2). На участке в 15 соток расположен старый деревян…
Домв Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
166 м²
€ 59,498
Продается двухэтажный кирпичный дом, в тихом месте на окраине города расположенный в г. Остр…
Realting.com
Перейти