Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Острошицко-Городокский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом с бассейном в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
291 м²
€ 719,593
Продается двух уровневый коттедж в живописном месте элитной застройки КИЗ Марьяливо, 8.9км. …
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
290 м²
€ 241,365
Продается современный дом в живописном и экологически чистом месте. Удобное расположение: уд…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
596 м²
€ 1,035,710
Энергоэффективный, качественный коттедж с навесом, гаражом, террасами, спа Просторный коттед…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти