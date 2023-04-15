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Купить квартиру в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 77,156
Двухкомнатная квартира с ремонтом в новостройке Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Ленинска…
Квартира 2 комнатыв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 28,820
     Просторная двухкомнатная квартира в 15 минутах от Минска
Квартира 3 комнатыв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 24,317
Продается  3- комнатная квартира готовая для проживания в деревне Бродок!    …
Квартира 2 комнатыв Околица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Околица, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 2/5 Этаж
€ 36,835
Продаётся уютная квартира в военном городке Околица ( 18 км от Минска). Дом расположен в сос…
Квартира 3 комнатыв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 48,633
Продается полностью готовая к переезду и проживанию квартира в блокированном доме в д. Новос…
Квартира 3 комнатыв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж
€ 27,919
Продается 3-комнатная квартира в красивом известном месте Минского района д.Раубичи. Квартир…
Квартира 2 комнатыв Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Острошицкий Городок, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 49,984
Продается отличная 2-х комнатная квартира с площадью по СНБ 63,7кв.м. Готова …
Квартира 3 комнатыв Околица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Околица, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 37,826
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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