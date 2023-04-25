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Дома с бассейном в Осиповичи, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
106 м²
€ 64,210
Продается отличный дом с ремонтом в центре города Осиповичи. Могилевская обл., 92 км от МКАД…
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