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Квартиры в Осиповичи, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Осиповичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Осиповичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 15,374
Просторная 1-комнатная квартира продается в центре г. Осиповичи! Квартира находится на удобн…
Квартира 2 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Осиповичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 21,614
Продаётся двухкомнатная квартира в городе Осиповичи! В квартире продаётся со всей необходимо…
Квартира в Осиповичи, Беларусь
Квартира
Осиповичи, Беларусь
75 м² 4/5 Этаж
€ 10,852
Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 49,740
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира с евроремонтом в центре города Осиповичи.Развита…
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