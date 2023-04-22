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Дома с бассейном в Осиповичский район, Беларусь

Гродзянский сельский Совет
3
Вязьевский сельский Совет
2
Осиповичи
2
Свислочский сельский Совет
2
Липенский сельский Совет
1
1 объект найдено
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
106 м²
€ 63,984
Продается отличный дом с ремонтом в центре города Осиповичи. Могилевская обл., 92 км от МКАД…

Параметры недвижимости в Осиповичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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