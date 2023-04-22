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Коттеджи в Осиповичский район, Беларусь

Свислочский сельский Совет
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1 объект найдено
Коттедж в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
458 м²
€ 135,178
      Продается жилой шикарный коттедж в д. Голынка Осиповичского р-на  …

Параметры недвижимости в Осиповичский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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