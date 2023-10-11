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Жильё в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Осиповичи, Беларусь
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Осиповичи, Беларусь
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается агроусадьба для отдыха, проживания, инвестиций, агротуризма с участком 60 соток. Д…
€187,658

Параметры недвижимости в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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