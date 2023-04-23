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Квартиры в Осинторфский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Осинторф, Беларусь
Квартира 1 комната
Осинторф, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 4,957
Продается однокомнатная квартира в дубровенском районе, в агрогородке Осинторф, по ул. Совет…

Параметры недвижимости в Осинторфский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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