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Купить коттедж в Ошмянский район, Беларусь

Жупранский сельский Совет
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1 объект найдено
Коттеджв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,415
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…

Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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