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Купить квартиру в Ошмянский район, Беларусь

Ошмяны
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1 объект найдено
Квартирав Ошмяны, Беларусь
Квартира
Ошмяны, Беларусь
77 м²
€ 22,759
Продам полдома в блокированном жилом двухквартирном доме, в квартале частной застройки. Кажд…

Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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