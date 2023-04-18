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Купить недвижимость в Ошмянский район, Беларусь

Жупранский сельский Совет
2
Гольшанский сельский Совет
1
Гравжишковский сельский Совет
1
Ошмяны
1
5 объектов найдено
Коттеджв Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 36,415
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
Квартирав Ошмяны, Беларусь
Квартира
Ошмяны, Беларусь
77 м²
€ 22,759
Продам полдома в блокированном жилом двухквартирном доме, в квартале частной застройки. Кажд…
Домв Краковка, Беларусь
Дом
Краковка, Беларусь
109 м²
€ 63,726
Новая коттеджная застройка. Современное планировочное решение. Хорошие подъездные пути, асфа…
Домв Гольшаны, Беларусь
Дом
Гольшаны, Беларусь
55 м²
€ 13,565
Продается замечательное домовладение с большим   земельным участком напротив леген…
Домв Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гравжишковский сельский Совет, Беларусь
603 м²
€ 13,656
Продается жилой дом (здание бывшей школы) в д. Большие Войшнаришки. Брестская обл., Ошмянски…

Параметры недвижимости в Ошмянский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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