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Купить недвижимость в Ошмяны, Беларусь

1 объект найдено
Квартирав Ошмяны, Беларусь
Квартира
Ошмяны, Беларусь
77 м²
€ 22,779
Продам полдома в блокированном жилом двухквартирном доме, в квартале частной застройки. Кажд…
Realting.com
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