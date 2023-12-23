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Дома в Осовецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью в Осовец, Беларусь
Дом с мебелью
Осовец, Беларусь
Площадь 76 м²
дом в деревне готов для проживания! кирпичный дом с мебелью, полностью готов к проживанию. у…
€11,790
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Параметры недвижимости в Осовецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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