Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Ореховский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Ореховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ореховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ореховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1998 г.п. 1 этаж, мансарда, подвал. Общ.СНБ - 249,1 кв.м, общ.…
€21,097
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ореховский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти