Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Антопольский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Антопольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Антополь, Беларусь
Дом
Антополь, Беларусь
Площадь 77 м²
Жилой дом в Дрогиченском р-не. 1987 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,4 кв.м, общ.- 77,4 кв.м, жил.-…
€6,948
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Антопольский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти