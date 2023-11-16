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Коттеджи в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Андреевщина, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Андреевщина, Беларусь
Площадь 412 м²
€73,697

Параметры недвижимости в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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