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Купить недвижимость с бассейном в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 22,427
Прекрасная  благоустроенная дача в Молодечненском направлении( 38 км. от Минска), рядом…
Коттеджв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,105
Продаётся стильный коттедж из бруса профилированного 18х18 с жилой мансардой, расположенный …

Параметры недвижимости в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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