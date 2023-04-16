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Купить коттедж в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,105
Продаётся стильный коттедж из бруса профилированного 18х18 с жилой мансардой, расположенный …

Параметры недвижимости в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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