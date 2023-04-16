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Купить квартиру в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Олехновичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Олехновичи, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 3/3 Этаж
€ 38,730
Продаётся просторная и уютная трёхкомнатная квартира в аг. Олехновичи в Молодечненском напра…
Квартира 3 комнатыв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 17,023
Продаётся просторная 3-комнатная квартира для счастливой жизни!!! Электроотопление в процесс…
Квартира 3 комнатыв Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/3 Этаж
€ 18,014
Продается аккуратная 3-комнатная квартира в тихом, уютном месте Квартира свободна, ждёт новы…
Квартира 1 комнатав Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 3/4 Этаж
€ 15,312

Параметры недвижимости в Олехновичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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