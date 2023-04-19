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Купить дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коттеджв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 72,437
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …
Домв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 23,690
Продаётся дача в Лятохах с хорошим круглогодичным подъездом, со всеми удобствами. Остается в…
Домв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 14,578
Продается капитальная дача в Лятохах на первой береговой линии. Дом бревенчатый. 3 комнаты. …
Домв Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
308 м²
€ 117,539
Продается новый жилой дом для большой семьи, частично под чистовую отделку. И еще один жилой…

Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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