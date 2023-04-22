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Коттеджи в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 71,644
Продаётся коттедж под чистовую отделку 2020 года постройки в Шапурах. Электричество в доме. …

Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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