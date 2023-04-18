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Купить дом в Околовский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Околовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Околовский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 6,865
Продается в д. Старинки, в Логойском направлении (64 км от МКАД ) крепкий  бревенчатый …
Домв Околово, Беларусь
Дом
Околово, Беларусь
170 м²
€ 50,253
Продается коттедж в 65 км. от МКАД в экологически чистом, живописном месте Минской области &…
Домв Околовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Околовский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 21,877
Продается новый  дом в деревне Юльяново, Логойский р-н. До гп Плещеницы 5 км. Живописно…
Домв Околовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Околовский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 29,749
Продается прекрасный дом в Логойском направлении в 40 минутах езды от Минска. Отли…

Параметры недвижимости в Околовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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