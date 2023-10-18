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Дома в Огородникский сельский Совет, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,3 кв.м, общ.- 59,7 кв.м, жил.- 2…
€4,635
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1964 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 62,5 кв.м, общ.- 48,2 кв.м, жил.- 3…
€17,024
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,7 кв.м, общ.- 57,7 кв.м, жил.- 3…
€27,429
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 30,2 кв.м, общ.- 30,2 кв.м, жил.- 2…
€1,892
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,5 кв.м, общ.- 78,5 кв.м, жил.- 3…
€5,202
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,9 кв.м, общ.- 54,1 кв.м, жил.- 31,2 кв.м, …
€11,823
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,5 кв.м, общ.- 42,5 кв.м, жил.- 1…
€2,743
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,6 кв.м, общ.- 48,6 кв.м, жил.- 2…
€6,905
Дом с баней в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 108,51 кв.м, общ.- 108,51…
€44,454
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,7 кв.м, общ.- 45,7 кв.м, жил.- 3…
€4,966
Дом в Огородникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Огородникский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1920 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 46,9 кв.м, общ.- 46,9 кв.м, жил.- 2…
€4,729

Параметры недвижимости в Огородникский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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