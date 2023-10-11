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Квартиры в Огородникский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Макарово, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, аг. Макарово, ул. Спортивная, 1971 г.п., 2 / 2 кирпич, 55,1 / 54,0 / 3…
€10,373
Квартира 3 комнаты в Макарово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Макарово, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Макарово, ул. Спортивная, 1977 г.п., 2 / 2 панель, 61,8 / 60,7 / 3…
€16,031

Параметры недвижимости в Огородникский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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