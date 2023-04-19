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Купить недвижимость с бассейном в Одельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
124 м²
€ 59,225
Дача в окружении соснового ягодно-грибного леса. Тихое, экологически чистое место с красивой…

Параметры недвижимости в Одельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
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