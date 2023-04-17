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Купить квартиру в Обуховский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Обухово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Обухово, Беларусь
4 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 25,490
Просторная 4-комнатная квартира в 20 км от Гродно. Во всей квартире установлены новые пласти…

Параметры недвижимости в Обуховский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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