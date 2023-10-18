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Пентхаусы в Барбадос

Пентхаус В архив
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Барбадос, Барбадос
Пентхаус 3 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эти хорошо оборудованные двухэтажные апартаменты в пентхаусе расположены в районе Schooner B…
€2,65 млн

Параметры недвижимости в Барбадос

недорогая
элитная
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