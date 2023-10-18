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Квартиры в Барбадос, Барбадос

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Барбадос, Барбадос
Квартира 4 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Отдыхая на просторной открытой террасе с безмятежным видом на общий бассейн, эти апартаменты…
€402,672
Пентхаус 3 спальни в Барбадос, Барбадос
Пентхаус 3 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эти хорошо оборудованные двухэтажные апартаменты в пентхаусе расположены в районе Schooner B…
€2,65 млн
Квартира 4 спальни в Барбадос, Барбадос
Квартира 4 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Summerland Villas - это частный комплекс апартаментов и пентхаусов на проспекте Сент-Джеймс …
€805,344

Параметры недвижимости в Барбадос, Барбадос

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