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Жильё в Барбадос, Барбадос

квартиры
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дома
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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Барбадос, Барбадос
Квартира 4 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Отдыхая на просторной открытой террасе с безмятежным видом на общий бассейн, эти апартаменты…
€402,672
Вилла 3 спальни в Барбадос, Барбадос
Вилла 3 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Добро пожаловать в Claridges Barbados, роскошный и уютный комплекс из 10 исключительных вилл…
€1,42 млн
Вилла 4 спальни в Барбадос, Барбадос
Вилла 4 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Это большая вилла открытой планировки с 4 спальнями, расположенная на престижном гольф-курор…
€1,04 млн
Пентхаус 3 спальни в Барбадос, Барбадос
Пентхаус 3 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эти хорошо оборудованные двухэтажные апартаменты в пентхаусе расположены в районе Schooner B…
€2,65 млн
Квартира 4 спальни в Барбадос, Барбадос
Квартира 4 спальни
Барбадос, Барбадос
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Summerland Villas - это частный комплекс апартаментов и пентхаусов на проспекте Сент-Джеймс …
€805,344
Вилла 6 спален в Барбадос, Барбадос
Вилла 6 спален
Барбадос, Барбадос
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 604 м²
Вилла в полной мере использует захватывающий вид на море, который открывается благодаря ее р…
€7,11 млн

Параметры недвижимости в Барбадос, Барбадос

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