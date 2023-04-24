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Квартиры-студии с видом на море в Столичная провинция, Бахрейн

Манама
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня
Манама, Бахрейн
1 ванных комнат 43 м²
€ 103,636
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…

Параметры недвижимости в Столичная провинция, Бахрейн

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