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Студия 1 спальня
Манама, Бахрейн
1 ванных комнат
43 м²
€ 103,636
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…
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