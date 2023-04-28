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Квартиры с видом на море в Столичная провинция, Бахрейн

Манама
7
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня
Манама, Бахрейн
1 ванных комнат 64 м²
€ 110,300
 investment opportunity never to be missed For sale an elegant apartment in a privil…
Квартира 2 спальни в Манама, Бахрейн
Квартира 2 спальни
Манама, Бахрейн
2 ванных комнат 121 м²
€ 300,000
For sale an elegant apartment in a prime location   opposite City Center Mall - Seef…
Студия 1 спальня в Манама, Бахрейн
Студия 1 спальня
Манама, Бахрейн
1 ванных комнат 43 м²
€ 104,246
A distinctive investment opportunity in the Kingdom of Bahrain, for sale and rent, new apart…

Параметры недвижимости в Столичная провинция, Бахрейн

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