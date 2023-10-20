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Квартиры-студии в Багамские острова

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Багамские острова
Студия 1 спальня
Багамские острова
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
На белых песках пляжа Кейбл в Нассау наступила новая эра багамского гламура. Баха Мар - един…
€1,13 млн

Параметры недвижимости в Багамские острова

недорогая
элитная
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