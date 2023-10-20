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Дома в Багамские острова

виллы
4
6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Berry Islands, Багамские острова
Дом 3 спальни
Berry Islands, Багамские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Этот уникальный дизайнерский дом расположен в одном из самых привлекательных жилых районов А…
€599,831
Вилла 3 спальни в Багамские острова
Вилла 3 спальни
Багамские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
Этот дом на Лайфорд-Кей - классический пример островного очарования, сочетающегося с семейно…
€1,78 млн
Вилла 3 спальни в Нассау, Багамские острова
Вилла 3 спальни
Нассау, Багамские острова
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Красивый дом с тремя спальнями, расположенный в самом центре всемирно известного французског…
€1,79 млн
Вилла 6 спален в Berry Islands, Багамские острова
Вилла 6 спален
Berry Islands, Багамские острова
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Вилла расположена на территории эксклюзивного закрытого курорта Treasure Cay на престижном б…
€1,89 млн
Вилла 4 спальни в Багамские острова
Вилла 4 спальни
Багамские острова
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Полюбуйтесь панорамным видом на одну из самых спокойных бухт Багамских островов, любуясь вел…
€2,13 млн
Дом 5 спален с видом на море, с Beach Front в Багамские острова
Дом 5 спален с видом на море, с Beach Front
Багамские острова
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом у моря - Расположенный в желанном западном районе, дом имеет веранду с непревзойденной к…
€1,42 млн

Параметры недвижимости в Багамские острова

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