Багамские острова
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Багамские острова
Новые дома в Багамские острова
Все новостройки в Багамские острова
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Багамские острова
Жилая
Квартира в Багамские острова
Дом в Багамские острова
Земельные участки в Багамские острова
Элитная недвижимость в Багамские острова
Найти агента в Багамские острова
Агентства недвижимости в Багамские острова
Агенты в Багамские острова
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Багамские острова
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Багамские острова
Найти агента в Багамские острова
Агентства недвижимости в Багамские острова
Агенты в Багамские острова
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Багамские острова
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Багамские острова
Berry Islands
Виллы
Виллы в Berry Islands, Багамские острова
Вилла
Очистить
1 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 6 спален
Berry Islands, Багамские острова
6 ванных комнат
517 м²
€ 1,802,369
Вилла расположена на территории эксклюзивного закрытого курорта Treasure Cay на престижном б…
Параметры недвижимости в Berry Islands, Багамские острова
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты