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Дома в Berry Islands, Багамские острова

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Berry Islands, Багамские острова
Дом 3 спальни
Berry Islands, Багамские острова
2 ванных комнат 307 м²
€ 572,252
Этот уникальный дизайнерский дом расположен в одном из самых привлекательных жилых районов А…
Вилла 6 спален в Berry Islands, Багамские острова
Вилла 6 спален
Berry Islands, Багамские острова
6 ванных комнат 517 м²
€ 1,802,369
Вилла расположена на территории эксклюзивного закрытого курорта Treasure Cay на престижном б…

Параметры недвижимости в Berry Islands, Багамские острова

с видом на море
недорогая
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