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Особняки в Нагорный Карабах, Азербайджан

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни в Степанакерт, Азербайджан
Особняк 3 спальни
Степанакерт, Азербайджан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€ 136,403

Параметры недвижимости в Нагорный Карабах, Азербайджан

недорогая
элитная
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