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Купить недвижимость в Форарльберг, Австрия

Bezirk Dornbirn
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Дорнбирн
1
4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Filters, Австрия
Квартира 3 комнаты
Filters, Австрия
3 Количество комнат 81 м²
€ 365,000
Квартира расположена в благоустроенном жилом доме в Bruck an der Großglocknerstraße недалеко…
Вилла 10 комнатв Дорнбирн, Австрия
Вилла 10 комнат
Дорнбирн, Австрия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 10,000,000
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
Квартира 3 спальнив Bezirk Bludenz, Австрия
Квартира 3 спальни
Bezirk Bludenz, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² Количество этажей 2
€ 575,500
Туристическая недвижимость в Альпах. Высокая доходность 5,2% Что значит «туристичес…
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданствов Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 1 спальня с Вид на жительство и гражданство
Bezirk Bludenz, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов…

Параметры недвижимости в Форарльберг, Австрия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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