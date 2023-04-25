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Виллы в Вена, Австрия

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7 объектов найдено
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
€ 7,490,000
Эта удивительная вилла расположена в самом престижном районе города Вены, между виноградника…
Вилла 12 спален в Вена, Австрия
Вилла 12 спален
Вена, Австрия
500 м²
€ 3,200,000
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
3 м²
€ 3,500,000
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
Вилла 5 спален в Вена, Австрия
Вилла 5 спален
Вена, Австрия
850 м²
€ 9,800,000
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
Вилла 4 спальни в Вена, Австрия
Вилла 4 спальни
Вена, Австрия
300 м²
€ 6,500,500
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
Вилла 8 спален в Вена, Австрия
Вилла 8 спален
Вена, Австрия
940 м²
€ 4,500,000
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

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