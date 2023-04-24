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Пентхаусы с бассейном в Вена, Австрия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни в Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни
Вена, Австрия
411 м²
€ 3,990,000
Двухэтажный экслюзивный пентхаус с великолепным видом находится в престижном зелёном 19-ом р…

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

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