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Пентхаусы в Вена, Австрия

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Вена, Австрия
Пентхаус 4 комнаты
Вена, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
19 район известен своим несравненно красивым расположением на окраине Вены. Традиции, элеган…
Пентхаус 4 спальни в Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни
Вена, Австрия
405 м²
€ 3,900,000
Этот великолепный пентхаус с роскошной обстановкой занимает 3 верхних этажа старинного, полн…
Пентхаус 4 спальни в Вена, Австрия
Пентхаус 4 спальни
Вена, Австрия
411 м²
€ 3,990,000
Двухэтажный экслюзивный пентхаус с великолепным видом находится в престижном зелёном 19-ом р…

Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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